Kuidas saab lageraievastasest ühel päeval lageraielangi omanik?

Jaanuse pere ei poe selle mõtte kattevarju ega õigusta end kuidagi. Nad mõistavad, et tegelikult saavad nad näpuga näidata vaid iseenda suunas. Samuti tunnistab Jaanus, et keegi nende perest pole metsaspetsialist ning igapäevaselt seal metsas kohal ka ei käidud. Seetõttu ei osanud nad õigel hetkel märgata, et olukord muutub järjest hapumaks. „Oleme nii paar korda aastas sealt läbi käinud ja üksikuid maha kukkunud puid saaginud, aga mida me kohe ei märganud, oli see, et metsas tegutses kooreürask. Selle aasta kevadel saime sellest aru ja mõtlesime, et toome metsast siis välja vaid need puud, mis on üraskiga. Hakkasin uurima, kuidas see asi käib ning suhtlesin oma ühe tuttava metsandust tundva inimesega, kes märkis, et tema midagi teha ei saa ja kohale tuleb kutsuda keskkonnaametist ametnik, kes annab hinnangu,” meenutab Jaanus, kuid see, missugused ebameeldivad üllatused neid veel ees ootasid ja et see kõik lõpeb poole aasta pärast sellega, et neil metsa enam üldse polegi, ei osanud nad ette näha oma hullemas unenäoski.

Jaanus ütleb, et asi on selles, et omandiga kaasnevad nii õigused kui kohustused, aga me tahame mõelda, et ka metsaga seoses on meil vaid õigused, kuid ühel hetkel võime avastada, et hoopis kohustused on muutunud palju suuremaks ja kulukamaks, kui õigel ajal pole neile tähelepanu pööranud. Ta lisab, et sellise suhtumise kujunemises saab mõneti süü veeretada Nõukogude perioodile. „Ka meie saime selle metsa tagasi 90ndatel ehk ajal, mil meie pere tegeles sõna otseses mõttes ellujäämisega. Meil polnud aega uurida, kas seal on mingi putukas metsa sisse kolimas või mitte või mis seal üleüldse täpsemalt toimub. Metsaga seotud mure oli tol hetkel kõige väiksem mure, millele tähelepanu pöörata. Me oleme 30 aastat metsa omanud ja see on mõne teise riigiga võrreldes ikka väga väike aeg. Ma arvan, et see omaniku arusaam alles juurdub Eestis.”

Mis mõttes lageraie? Kas lageraiele alternatiive polegi?

Mõeldud, tehtud ning mõne aja pärast leidsid nad ametniku, kes perele ekspertiisi tulemuse läkitas. Ekspertiisiaktil oli mustvalgelt kirjas nii: „Puistu sanitaarne seisund on väga halb. Ülepinnaliselt leidub jalalseisvaid surnud puid, hulgaliselt tormimurdu. Kaskedel on näha seenviljakehi. Kuuskedel on juurepessu kahjustus, nõrgestatud puud on asustatud kuusekooreüraski poolt. Puistus esineb häilusid, tervete puude täius on alla 30%. Puistu edasine kasvatamine ei ole otstarbekas.“

„Kui meie algne arusaam oli, et me viime metsast ära kahjustunud puud ja paneme püsti mõned püünised üraskite tabamiseks ja võib olla teeme veel midagi, siis see hinnang, mille saime, oli äärmiselt mustades toonides. Seal oli soovituslikest meetmetest kirjas vaid üks asi ja selleks oli põhimõtteliselt lageraie!” meenutab Jaanus.

Tegemist oli aga selle ühe ja ainsa soovitusega, mis kuidagi Jaanuse ja tema pere mõttemaailmaga kokku ei sobinud. „Meie jaoks on alati mets olnud oluline, mitte mingi raha, eriti nüüd, mil inflatsioon on nii suur. Pealegi oleme alati mõelnud loodushoiu aspektile ning sellele, et kui kõik oma metsi maha võtavad, siis loomadel polegi enam varsti kuskil olla. No ja pealegi on meie peres kõik kolm põlvkonda alati olnud lageraie vastu, kuna selle tagajärjel kaob ju vähemalt kümneks aastaks ära metsa tunne ning inimese eluiga arvestades on see ikka arvestatav aeg,” selgitab mees. Kuid oma mõttemaailma ja hoiakuid tuli neil muuta ja teha tuli seda kiiresti, sest lisaks sellele, et ilma olid nad jäämas neile kuuluvast metsast, ohustas halb puistu olukord juba ka naabermetsi.