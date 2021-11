2020. aastal vajas lastekaitsetöötajate abi kokku 12 788 last, kellest üle 2500 jõudis lastekaitse vaatevälja esmakordselt. Kõige enam oli eelmisel aastal abi vajavaid lapsi ühe elaniku kohta Põlvamaal, kus 1000 elaniku kohta oli üheksa juhtumit. Ometi on just maale lastekaitsetöötajaid keeruline leida.