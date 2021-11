Aasta isa Ahto Vili: olen tavaline maamees, nagu paljud isad

„Ma ei usu, et olen parem kui teised Eesti isad,“ ütles Ahto Vili, võttes pühapäeval Estonia kontserdisaalis vastu aasta isa tiitli Eesti Naisliidult. Värske aasta isa oli tõsiselt liigutatud ja lubas nüüd olla tõeliste Eesti isade vääriline.

„Ma ei ole parem kui teised isad, olen tavaline maamees,“ teatas Ahto Vili tagasihoidlikult.

Lisaks innustunud tegevusele põllumajanduses on Vili olnud ka suurepärane pereisa, mis näitab, et meie põllumeeste missiooniks on lisaks toidutootmisele vääriliselt kasvatada ka järeltulevat põlve.