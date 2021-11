Eesti selle aasta majanduskasv on ületanud varem tehtud prognoose ning vaatamata mitmetele kasvupiduritele, on lähiaastate väljavaade hea, tõdevad Swedpanki analüütikud. Nõudlus on tugev, kuid sarnaselt teistele riikidele kannatavad paljud meie ettevõtted kõrgete energiahindade, tarne- ja tööjõupuuduse käes.