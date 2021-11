“Nii kui paar meetrit võsa maha võeti, nii kohe oli tolm õue peal!” kurtis metsaomanik. Majast läheb mööda kruusatee ja tolmuprobleemi ei näinud metsaga harjunud majaomanik ette. Ta tõmbas töödele pidurit ja hakkas otsima alternatiive.

Pidades tuttavatega nõu, jõudis ta järeldusele, et tegelikult on selle asja nimi, mida ta viljeleda tahaks, püsimetsandus, ning selgus ka, et on olemas ühistu, mis just selliste soovidega metsaomanikke aitab.

Püsimetsaühistu saatis olukorda üle vaatama Mati Sepa, kes on tuntud endise staarvõsamehena ja praeguse looduskaitseaktivistina.