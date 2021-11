"Homse varjutuse puhul on eriline see, et Kuu on oma orbiidil peaaegu Maast kaugeimas punktis ehk apogees. Seetõttu paistab kuuketas suhteliselt väike ja varjutus kestab erakordselt kaua," selgitab astrofüüsik Laurits Leedjärv.

Veel vastame küsimustele: kui kaua kõnealune kuuvarjutus kestab ja kus seda kõige paremini näeb? Mis on järgmised suuremad astronoomilised sündmused, mille puhul tasub pilk taevasse heita?