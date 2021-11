Rohepööre ehituses tähendab puitmaju ja Eesti on selles osas Euroopa esirinnas

Puht majanduslikus mõttes on puidutööstusel vaja olla toorainele lähedal, s.t kohtades, kus on metsa ja puitu. Sestap ei olda koondutud Tallinna ümbruse tehnoparkidesse, vaid puidusektori tootmisüksused asuvad üle Eesti laiali seal, kus muid töökohti kas polegi või on suurimad tööandjad seotud riiklike asutustega – kohalikud omavalitsused, munitsipaalettevõtted, raviasutused ja riigiametid.

Ja mitte ainult otseselt puidutööstuses, vaid ka eraehituses laiemalt kasutatav puitmaterjal annab hoogu ekspordile ning aitab suurendada meie rahva teadlikkust puidust ehitamise positiivsete külgede osas.