Metsaomanik Guido Ploompuu katsetab erinevate puuliikidega ning jagab kogemusi õpperajal

Sel eesmärgil on metsaselts rajanud suuresti just Ploompuu maadel asuva looduse õpperaja, mis kulgeb läbi paikadest, kus ta ise väiksematel maalappidel ja metsasiiludel katsetab eri puuliikide kasvatamist, et ise uuendusi järele proovida ja ka huvilistele näidata, kuidas meie mail ehk eksootilisenagi tunduvad puuliigid võiksid metsamajanduses edaspidi kasulikuks osutuda.

Õpperaja tegemist alustati 2004. aastal ja selle mõte on Ploompuu sõnul selles, et näidata metsaomanikule n-ö puust ja punaselt, kuidas üks või teine puuliik meie tingimustes kasvab.