Soodne aeg palgatõusuks: asjatundjad õpetavad, kuidas suuremat töötasu küsida

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kui ise ei küsi, siis ülemus eeldab, et sa oled rahul. Kui sa pole julgenud ülemusega viis aastat palgast rääkida, ei tee see sind kuidagi väärtuslikumaks töötajaks,” sõnab kogemusnõustaja Irene Annus.

Ta puutus inimeste palganõustamisega esimest korda kokku eelmise majanduskriisi ajal.

“Töötasin EMTs teenindusüksuste koolitajana ja mind koondati. Lisaks minule koondati ettevõttest veel 200 inimest. Samuti jäid kriisi tõttu tööta paljud mu sõbrad, kes mujal ettevõtetes töötasid.”

“Mõnel inimesel pole 5–10 aastat palka tõstetud ja ta on seetõttu ilmselgelt nördinud. Kui küsida, millal sa palgatõusu viimati küsisid, siis inimene teatab, et polegi küsinud. Tööandja tõstab reeglina aga ikka nende palka, kes seda küsivad. Pole mõistlik liiga kauaks ootama jääda, et äkki ülemus teeb seda ikkagi ise.”

Palka küsima minnes on oluline aga õige ettevalmistus.