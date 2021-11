Katuseraha toel algab Torisse suure hobusekuju rajamine

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Uue hobusekuju esimese vaate meisterdanud Mati Karmin räägib Maalehele, et eelmisel aastal Tori vald juba kutsus teda vaatama, kuhu saaks niisugust monumenti panna ja tema käis kohapeal konsulteerimas. Valminud arvutipilti ei nimetaks Karmin isegi veel mitte eskiisiks, see kujutab tema sõnul üht tavalist hobust, aga selles õiges kohas.

Vallavanem Luuri sõnul ei ole Mati Karminiga veel lõplikult käed löödud, tuleb vaadata, et juriidilised hanke küsimused oleksid kõik õigesti korraldatud. Karmin ise ütleb, et tema on valmis Torisse hobusekuju tegema küll. “Alati valmis, olen ka nõukogude ajal ju pioneer olnud!” muheleb Karmin.

“Nad tahavad just Hetmani kuju,” täpsustab skulptor. Esialgsel pildil Hetmanit ei olnud, mida potentsiaalsed tellijad ka märganud: “See pole Hetman, see on lihtsalt hobune!” Aga ühe konkreetse hobuse modelleerimine, ka lihtsalt arvutis, nõuab ikkagi hulk töötunde.

Hobuse aumärk valmiks Karminil ikkagi n-ö klassikalises võtmes. “Ei, mingeid koerustükke mul sellega plaanis ei ole,” mugistab kujur heatujuliselt. Tükkidest on ilmselt Viljandi kuulsa Joala kujuga mõneks ajaks küll saanud.