Kes sööb metsaomanike vara?

Selleks, et nii ei läheks tasub nüüd sügisel korra jalad poriseks teha ning matk metsa ette võtta, sest kevadel toimetanud üraskite teod hakkavad välja paistma. Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap märgib, et metsaomanik, kes juba teab, et tema metsas on üraskid sees, peaks esmajärjekorras üle vaatama kohad, kus mingi eelnev kahjustus on juba olemas. Need kohad tuleb üle kontrollida, et veenduda, et kolle poleks laienenud. Kui kolle on suurenenud, siis metsaomanik märkab tõenäoliselt seda, et seal on rohkem kuivanud puid ja ka lähedal asuvatel puudel, kus enne kahjustust märgata polnud, kuid mille ürask asustas maikuus, on okkad maas või on need pruuni värvi. „Suvise teise põlvkonna puud on tõenäoliselt alles rohelised ning tüüpiliselt lähevad need pruuniks jaanuaris, kuid võib juhtuda, et sel aastal ka juba novembris või detsembris, sest sel aastal arenes teine põlvkond kiiresti ja nende mõju puudele oli ühtlasi varasem,” toob Õunap välja lisades, et metsas jalutades annavad üraskitest märku ka rähnid. „Kui puu võra on isegi roheline ja sel pole otseselt mingit märki üraskitest, siis tasub lähemalt uurida puid, kus rähnid on koort maha peksnud. Siis on selge, et seal all keegi on ja reeglina on see kuuse-kooreürask.”