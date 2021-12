Eesti pangakaardipettused pannakse toime enamasti teistes riikides, arvuliselt kõige rohkem (ligi kaks kolmandikku) Euroopa riikides. Eesti-siseseid pettusi on väga vähe, kolmandik pettuseid tehakse väljapool Euroopat. Euroopa-välistes riikides on pettuste osakaal küll langemas, kuid siiski on see ligi kolm korda suurem kui Euroopas. Nii on ka pettuse tõenäosus suurem just väljapool Euroopat tehtud kaarditehingutega.

Kuidas tunda ära sularahaautomaati, millele võib olla paigaldatud andmete kogumise seade? Millisest e-poest ei tasu kaupa tellida? Artikkel juhib tähelepanu neile ja muudelegi seikadele, mis aitavad teil pettuse ohvriks mitte langeda.