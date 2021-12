RAHVAKALENDER | Toomapäeval peletati kurje vaime

Toomapäev langeb kokku talvise pööripäevaga, olles päikeseaasta lõpupäev. Juba muistsetest aegadest on see olnud tähtis pöördepunkt.

Toomapäev on oluline kurjade jõudude peletamise, valgusele ja päikesele uue jõu kindlustamise poolest. Liikvel on surnute hinged, Toomast on peetud paganluse ajast säilinud surmahaldjaks.