Kas ja kuidas viljapõld saab olla süsinikuneutraalne?

On ülimalt ekslik arvata, et põllumajanduse keskkonnamõju on olematu. Igasugune inimtegevus jätab loodusele oma jälje. Teisalt on väga ühekülgne arusaam, et intensiivne tootmine ja suur saagikus seondub automaatselt suurima keskkonnakoormusega. Kui muld on piisavalt võimekas, ilm taimekasvuks soodne ja sisendite kasutus tasakaalustatud, võib intensiivtootmise jalajälg keskkonnale üsna väike olla.