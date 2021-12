Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

"Harry Potter" on populaarne briti kirjaniku J. K. Rowlingi seitsmeosaline romaanisari. Teosed räägivad tavainimeste eest peidetud võlurite ja nõidade maailmast ning selles toimuvast hea ja kurja võitlusest. Peategelane on noor võlur Harry Potter, kes õpib Sigatüüka Nõiduse ja Võlukunsti Koolis. Filmi alusel on vändatud filmid on omandanud kultusliku staatuse.