Mees, kes kogub mütse: "Lihtsalt tulevad, spetsiaalselt ma neid otsinud pole. Isegi kirikuõpetaja on toonud – sõjaväekiivri”

“Eks ma pean veel ühele riiulile seina peal koha leidma, neid mütse tuleb vaikselt aina juurde,” naerab Viljandis omanimelises firmas liiklusmärke, viitasid ning igasugu muid silte ja kleebiseid valmistav Ants Helinurm.

“Algul, kui mul veel mõni üksik müts oli, panin need riiuli serva peale, kuni pidin hakkama aina üles- ja ülespoole uusi riiuleid panema.”

Kõige enam paistab olevat sõjaväemütse. Need on meestel Vene kroonust koju tulles kapi otsa seisma jäänud ja mõni on enda oma Helinurmele toonud.

Kui muidu tulevad mütsid ise Helinurme juurde, siis on ka üks müts, mida ta tahaks, aga pole.