Lennukipiloot tunneb kõige rohkem rõõmu sadadele inimestele piparkoogitaina valmistamisest

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Piloodi haridusega Tammann räägib, et töötas Nordica tütarettevõttes Xfly esimese ohvitserina ja õppis 2020. aasta kevadel parasjagu uut lennukitüüpi.

Kõigepealt tuli tal aasta ja üks kuu minimaalse palgaga ootel olla. Selle aasta aprillis otsustas ettevõte aga Tammanni ja paljud teised töötajad koondada. “Neid uusi lennukeid ei tulnudki. Samuti oli kõigil lennufirmadel varasemaga võrreldes lende tohutult palju vähem. Sarnane saatus oli väga paljudel pilootidel üle maailma.”

Praegu on Leena Tammanni igapäevatööks navigatsiooni- ning meteoroloogia ja raadioside seadmete jälgimine ja rikete parandamine. Tammann räägib, et tema töövaldkond on väga tehniline, kuid talle on alati meeldinud tegeleda lisaks ka loomingulisemate tegevustega. Kooliajal lõi ta oma tantsustuudio ja oli tantsutreener. Nüüd aga veedab pea kogu oma vaba aja köögis tainast valmistades.

Eelmisel sügisel katsetas piparkoogitaina valmistamist: tegi endale, perele ja mõnele sõbrale. Kui aga postitas sotsiaalmeediasse pildi oma tainapätsidest, hakkasid järsku inimesed tellimusi esitama. Kuna pausil oleva pilooditöö tõttu oli aega rohkem käes, otsustaski ta proovida.