"Kahjuks jäid fotod udused, aga viies jalg, mida ta maha ei toetanudki on kenasti näha," kommenteeris Karjalainen ja jagas haruldasi fotosid Maalehe toimetusega.

Erinevad mutatsioonid on teistel imetajatel inimestega sarnased. Lisajala tekkimiseks on zooloogi sõnul kaks võimalikku tekkepõhjust: