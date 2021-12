„Meil on suur suguvõsa, isal on viis last – kolm poega, kaks tütart ja kümme lapselast,“ kirjeldab pere keskmine poeg Andres Vaan. Ajaloolise Topi talu jõululauas Marit ja Aldo Vaani juures saavad kõik pereliikmed kokku – kogu lähim suguvõsa on paarkümmend inimest.

Aasta põllumees 2021 Andres Vaan on koos isa Aldoga Pärnumaal Lääneranna vallas Rootsi küla ümbruse maad oma kasutusse võtnud, sest Vaanide suguvõsa on pea ainsana alaliselt elama jäänud sellesse ajaloolisse Rootsi külla kauni Kasari jõe kallastele. Esimese Eesti Vabariigi ajal oli külas 18 majapidamist.