Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Saatejuhid Mart Juur ja Andrus Kivirähk on vaid üheks õhtuks kolinud raadiost telesse, et panna lõppevale aastale humoorikas punkt – ETV eetris on „Rahva oma kaitse. Aastavahetuse eri”. Saatejuhtidele tulevad külla lõbusad külalised, laual on maitsvad söögid ja varuks nii mõnigi meeleolukas üllatus.