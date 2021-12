Eesti Pandipakend suunab tarbijate abil taaskasutusse pandimärgistatud plast-, metall- ja klaaspakendeid, kusjuures eesmärk on hoida kokku kogutud pakendid samas väärtusahelas, et joogipakendist saaks taas joogipakend. Tänu sellele ringlevad alumiiniumpurgid, läbipaistvad PET pudelid (peatselt ka värvilised PET pudelid) ja klaaspudelid samas süsteemis mitmeid kordi.

Mis saab aga tagastamata taara pandist? Inimesed on selle eest poes tasunud 10 senti pudeli või purgi kohta, kellele see jääb ja mida ellega tehakse?