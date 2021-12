Koroonanõunik Martin Kadai: kehtivad piirangud on nende tingimusi ja eripärasid arvestades liiga jäigad

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Merike Jürilo kirjeldas hiljaaegu, et terviseameti peadirektori ametist lahti saades oli ta veel kuude kaupa samas töörütmis. Milline oli teie taastumine?

Üks tark inimene ütles mulle, et kriisijuhtide puhul on sage nähtus see, et ei osata kriisirütmist enam välja tulla. Sinna jäädakse isiklikul tasandil kinni ja mõeldakse pidevalt kaasa. Kui ma isiklikus elus teemast ei pääse ja mõte töötab pidevalt lahenduste suunal, siis otsustasin, et võiksin seda juba tööna jätkata. See oli üks põhjus, miks tulin tööle õiguskantsleri kantseleisse.

Terviseamet on neljandat kuud juhita. Kas te olete ise ka mänginud selle mõttega, et kandideeriks?

Ma ei ole kandideerinud ega plaani ka. Terviseamet vajab juhti, kes suudab läbi viia ulatuslikke reforme. Küsimus ei ole selles, et juht teaks midagi COVIDist ja kriisi reguleerimisest. Terviseametil on ulatuslikud ja laiad ülesanded ning juhiamet nõuab häid oskusi juhtida protsesse ja inimesi. Mul on piisavalt enesekriitikat ja arvan, et ma ei ole selleks piisavalt võimekas. Aga heade juhiomadustega inimesi Eestis jagub. Ma usun küll, et terviseamet saab mingil hetkel sobiva juhi.