Sel jahihooajal on Eestis kütitud 27 hunti lubatust vähem

Sel aastal on Keskkonnaametile teatatud ja registreeritud 109 hundirünnakut kari- ja koduloomadele. Enim on hundirünnakuid toimunud Harju, Järva, Lääne, Lääne-Virumaa, Rapla, Pärnu ja Viljandi maakonnas. Kui mullu murdsid hundid 933 lammast, siis tänavu on see arv hundijahi alguseks 306 lammast ehk kolm korda väiksem. Lisaks on hundid tänavu murdnud 11 veist ja 5 koera.