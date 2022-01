Tallinna loomaaias on vaktsineeritud kaks šimpansit, kes peaksidki olema ainsad loomad Eestis, kes on koroonaviiruse vastu kaitsesüsti saanud. Vaktsiin tehti tervisekontrolli käigus ning šimpansitele manustati kahedoosilist Pfizeri vaktsiini. Inimestele mõeldud vaktsiini peeti šimpansile ohutuks, sest inimahvina on šimpansid inimestele sarnased. Mis saab aga teistest loomadest?