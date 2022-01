Ajuteadlase ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi kaasprofessori Jaan Aru sõnul on andekus ülehinnatud – võime geniaalsete ideede peale tulla on tegelikult meie kõigi ajudes olemas. “Maal on sellele valemile lihtsam pihta saada kui linnas. Ka mul tulevad kõige paremad mõtted just Lahemaal oma maakodus. Loodus laseb näha lahendusi, mida me muidu ei näeks.”