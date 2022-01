Iisraeli põllumajandusministeeriumi töötajad on koristanud Hula järvelt ja selle ümbrusest tuhandeid sookurgede korjuseid. Populaarne turismisihtkoht on praegu külastajatele suletud, et pidurdada haiguse levikut. Iisraelis on linnugripi tõttu tulnud hukata juba üle poole miljoni kodulinnu.

FOTO: Heidi Levine/SIPA/Scanpix