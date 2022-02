Järjest kasvava elektri hinna taustal on paljud inimesed hakanud otsima alternatiivseid küttelahendusi. Samas ei ole ka küttepuud ja brikett kuigi odavad. Seega tuleb hoolega kalkuleerida ja leida ka ahju kütmisel kokkuhoiuvõimalusi. OÜ Eesti Puit annab tarbijatele selleks mitmeid kasulikke näpunäiteid.

Tuleb välja, et kütteväärtus ei ole ilmtingimata see tegur, millele peab puude valimisel kõige enam tähelepanu pöörama. Selleks, et puuküttelt kõvasti kokku hoida, on hoopis olulisemaid asju, mida silmas pidada.