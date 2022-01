Pereema Nanfuka Mariam harib oma peenraid nüüd nii, nagu tema lapsed Mutebi Daniel, Babirye Lukia, Namazzi Rehema ja Christine Birabwa koolitusprogrammis õppisid. Mariamil on kuus last, mis ongi keskmine laste arv Uganda peres. Pildil on ka programmijuht Margit Säre.

FOTO: Margit Säre, Peipsi Koostöö Keskus