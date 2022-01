Mida tohib ja mida ei tohi teha väljaviimata jõulukuusega?

Kui teil on kuusk veel toas ja mõtlete, mida sellega teha, siis tuleb meeles pidada, et kuuske ei tohi panna prügikasti tervelt ega tükeldatult. Kui aga kodus ahju ei ole või aias lõket teha ei saa, siis mida teha jõulurõõmu pakkunud kuusega?



Ragn-Sellsi kommunikatsioonispetsialist Marion Leetmaa sõnul on inimeste teadlikus, et kuuski ja kuuseoksi ei tohi panna olmeprügisse ega jätta prügikonteineri juurde, iga aastaga suurenenud. „Mida aastad edasi, seda paremaks olukord on muutunud,” märkis Leetmaa.

Miks ei tohi kuuski ega kuuseoksi olmeprügisse panna?