Filmiaasta 2022 – heast dokumentalistikast kauaoodatud “Apteeker Melchiorini”

Tundub, et Eesti dokumentaalfilm areneb praegu üsna jõudsalt. Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aasta filmi auhind läks Carlos E. Lesmese dokumentaalfilmile "Üht kaotust igavesti kandsin", mis räägib loo perekonnast, kelle elu on sõltlasest pereliikme tõttu pea peale pööratud. Film on valminud Eesti, Kolumbia ja Rootsi koostöös.

Veebruarikuu alguses jõuab kinodesse aga Moonika Siimetsa dokumentaalfilm „Kaks tundi õnneni“, mis võtab käsile olulise ja endiselt aktuaalse teema.