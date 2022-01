PANDEEMIATE AJAJOON | Katkust gripini ja tüüfusest AIDSini – nakkushaiguste vastu on ajalooliselt aidanud kaks asja

Koroonapandeemia on ajalooline sündmus, milletaolisi leiab ajaloost siiski mitmeid. Ussirohu kõrval on varemgi viirustega võitlemiseks katsetatud ebatavalisi võtteid. Reaalne abi on siiski olnud vaid vaktsiinidest, mis on maailmas kaotanud näiteks rõuged.