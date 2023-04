PROOVI KINDLASTI | Uued tomatisordid, mille erakordne maitse muudab sinu arusaamist tomatitest täielikult

‘Strelka/Arrow’ on indeterminantne keskvalmiv huvitava kujuga tomat. Selle taime viljad on küllaltki suured, võivad kaaluda isegi 200 g. Tomat on mahe, küllaltki magusa maitsega ja sel pole ülearu palju seemneid. Suurepärane põhi mitmesugustele kastmetele. Haiguskindlus ja saagikus on head – tasub proovimist.

Pappel jagab oma katsetuste tulemusi ja sealt saadud kogemusi meeleldi teistegagi ning juhib kasvatajate tähelepanu just vähem tuntud ja eriliste sortide suunas. „Paljud neist sortidest on sellised, millest meie kasvatajad pole kunagi kuulnudki, aga ma tahan seda muuta! Tomatil peab olema maitse, see on kõige olulisem,“ on Pappel veendunud.