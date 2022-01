Paide ohtralt säilinud madalad puumajad vana peatänava ja keskväljaku ääres ei tundu just arhitektuuriimedena. Ometi on sealne kesklinn just tänu neile säilitanud oma ajaloolise, 19. sajandist pärit ilme.

Miks mitte väärtustada Paide 19. sajandi terviklikult säilinud puidust vanalinna Vallimäe jalamil samuti nagu väärtustatakse keskaegset Tallinna?