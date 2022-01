Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kirjanik Paul-Eerik Rummo, kes eile 80aastaseks sai, on Jaagu onu. Jaagu raamatut sisse juhatades tunnistab Paul-Eerik Rummo, et tal oli au olla Jaagu onu. Ja kirjutab, et Jaagu mälestuskontserdil Kärdla kirikus ta ütles, et Jaak oli normaalne. „Hiljem mõtlesin, et „normaalse” asemel võiks öelda ka „inimmõõtmeline” või midagi sinnapoole.” Ja siis arutleb onu Paul, et küllap Jaagus peitus omajagu ka maailmaparandaja ambitsiooni, võib-olla ka tahtmist silma paista. „Ega päris ilma selleta naljalt ei satu avaliku esineja ja sõnumisõnastaja rolli.”