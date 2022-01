Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kersti Kreismann on koduteatri garderoobis istet võttes üsna mureliku olemisega, sest käsil on Käbi Laretei elust rääkiva tüki ettevalmistused. „Hirmus vastutusrikas ülesanne," ohkab ta. "Käbi oli ju nii võimas ja värvikas isiksus, milline karjäär!" Lisaks loomingule on Käbi pakkunud Kerstile huvi kui naine ja kui Ingmar Bergmani kaasa, nende liit nii loomingus kui ka eraelus. Ning hind, mida artistil tuleb tihtipeale maksta, kui küsimus on pereelu ja karjääri ühildamises.