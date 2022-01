Lemmikloomadest veebistaarid võivad teha omanikust miljonäri

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Erinev on ka konto pidajate profiil – nagu selgub, tegelevad sellega nooremate inimeste kõrval ka pensionärid. Tuhandeid jälgijaid on teiste hulgas näiteks politsei ja piirivalve teenistuskoertel.

Tartu Ülikooli meediauuringute professor Maria Murumaa-Mengel ütles, et umbes viis aastat tagasi täheldati, et Eestis on influencer'ite, mikrokuulsuste kõrvale jõuliselt kerkinud ka loomad. „Tundus, et Instagram põlistas selle, et loomadest said inimestega võrdselt kuulsused,” ütles Murumaa-Mengel.