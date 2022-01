Terava Eestlase maitseainesegud viivad eestlaste ülekaalulisuse 2030. aastaks Euroopa esimeste seast viimaste hulka

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Väikeses Pärnumaa külas tegutseva perefirma Terav Eestlane OÜ asutajad Renida ja Christian Lumiste tunnistavad, et hüppasid kümmekonna aasta eest täiesti tundmatusse valdkonda. “Maitseainetest oli idee idanemise hakul 2011. aastal ainult nii palju teadmisi, et maitsva toidu alus on hea maitse,” naeravad nad.

Sellegipoolest tundus see neile tollal põneva maailmana. Julgust sellesse siseneda neil jätkus ja nii lükkasidki nad ettevõtmise entusiasmiga käima, iga päev midagi uut õppides.

Maitsesegusid valmistatakse kodukülas, toiduameti tunnustatud tootmishoones, kus pressitakse ka aed-mustköömne külmpressõli ja pakendatakse puhtaid maitseaineid.