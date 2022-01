1000-eurose elektriarvega suurpere kartis puudega lapse toetuse pärast jääda energiahüvitiseta

Peres kasvab viis last, kõige vanem on 16 ja noorim nelja-aastane. Ühel lastest, kes paar aastat tagasi sai ajukahjustuse, on diagnoositud raske puue.

Seitsmeliikmeline perekond elab Pirital 20 aastat tagasi ehitatud majas, mida nad on järgemööda remontinud. Vastavalt võimalustele. Viis aastat tagasi vahetati vana õlikütesüsteem välja ning paigaldati õhk-soojuspump ehk toad saab soojaks elektriga.

Kui aasta tagasi tuli detsembri elektri eest maksta 340 eurot, siis selle aasta arvel oli summa 1006,72 eurot. „Arvestasime, et elektriarve tuleb suur, kuid me lootsime energiakulude hüvitamisele,” rääkis Liina. Alustuseks võeti ette energiakulude hüvitamise kalkulaator ning suur oli pere ehmatus, kui selgus, et nemad toetust ei saa.