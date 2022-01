Uued reeglid alimentidega toovad laviini kohtuvaidlusi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõllu sõnul näeb ta iga päev kõrvalt, kuidas vanemad kemplevad elatisraha maksmise pärast. “Üks elatisraha maksev vanem oli aga seda meelt, et kolm ja pool eurot on lapse päevase toiduraha kohta liiga palju. Ta läks isegi niikaugele, et väitis, et keedetud muna söömine tuleb kokkuvõttes odavam kui praetud muna või et lapsel pole vaja kodus internetti. Katsu olla laps tänapäeval nii, et sul midagi ei ole.”

Uue süsteemi järgi on elatise määramisel abiks valem, mis võtab arvesse lapsele eeldatavalt tehtavaid kulutusi.

Peale selle, et elatissummat vähendab kindel koos veedetud ööpäevade arv kuus, tekitab paljudes lapsevanemates küsimusi ka uues valemis kasutatud mastaabisääst ja peretoetuste maha arvestamine.

“Mu laste vanusevahe on poolteist aastat ja ma ei näe küll ühestki otsast, mis loogika on selle taga, et kui laste vanusevahe on väiksem kui kolm aastast, siis on kulud väiksemad. Täna paneb üks jope selga, homme teine? See, et vanusevahe peab olema kuni kolm aastat ju viitab, et mastaabisääst ei peaks tulema transpordi ja eluasemekulude arvelt,” toob kaht last kasvatav Ege esile.