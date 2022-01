Omikroniga võib oodata 6000 nakatunut päevas, kellest 1% vajab haiglaravi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Eesti on olukorras, kus nii viiruspositiivsete arv kui ka hospitaliseerimine suurenevad ning ligi 20% levivast viirusest on deltavariant. Võib oodata kuni 6000 nakatumist päevas ja umbes 1% neist vajab haiglaravi. Eri maakondade viiruspositiivsete ja hospitaliseerimiste arvude võrdlus näitab, et paljusid positiivseid me ilmselt ei olegi üles leidnud,” hindas teadusnõukoja juht Toivo Maimets olukorda, kus oli deltalaine, kohal on omikron ja vaktsineerimine suhteliselt keskpärane.