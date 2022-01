Konflikti eskaleerumine Venemaaga annaks majanduskasvule suurema löögi kui rekordkõrge inflatsioon

2022. ja 2023. aastal ootab Swedbank maailmamajanduse tugevat kasvu, kuid häired globaalsetes tarneahelates ja tööjõupuudus aeglustavad seda. Uued rekordilised nakatumisnumbrid sunnivad riike üle maailma kehtestama uusi piiranguid, kuid nende mõju majandusele jääb lühiajaliseks.

Järsult suurenenud nõudlus, globaalsed tarneprobleemid ning kõrged energiahinnad on viinud inflatsiooni uutesse kõrgustesse mitmetes riikides üle maailma. Inflatsioon peaks järgnevate kvartalite jooksul allapoole tulema, kuid ei saa välistada, et kiire hinnakasv jääb püsima kauemaks. Eriti käib see USA kohta. Keskpangad on hakanud oma rahapoliitikat normaliseerima, kuid madalate intressimäärade keskkond jääb lähiajal püsima.

Mis täpsemalt toimub USAs, Hiinas ja euroalal?