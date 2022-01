Sõrve looduskatiseala asutamine on ilmselt üks pikemaid menetlusi omalaadsete seas. Ettepanek Tallinnast läände jääva ala kaitse alla võtmiseks tehti aastal 2006. Aastatega pole asi edasi liikunud, seega pole ime, et kaitseala loomist pooldavad kohalikud elanikud ja looduskaitseorganisatsioonid riigikogule pöördumise esitasid.

20. jaanuaril toimus arutelu keskkonnakomisjonis. Harku vallavanem Priit Kotkase ettekandest joonistus selgelt välja kaitseala asutamise peamine põhjus – muidu kaevataks suur osa alast lihtsalt üles. Kogu alast on eramaad 866,1 hektarit, suurem osa sellest on mets. See teeb murelikuks nii metsaomanikud, kes on esitanud ettepanekule 29 vastuväidet.