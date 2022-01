Metsaaktivist arengukavast: me oleme valmis 2030. aastani metsasõda pidama!

Lauri Raid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust (EMPL) küsib, millistele argumentidele tuginedes raiemahu ülempiiri võrreldes eelmise MAKiga vähendatakse, kui juurdekasv on 10% kasvanud ja küpseid metsi üle 40%.

“Sellest lähtuvalt peaks raiemahtu suurendama,” paneb ta ette. “Miks ei arvestata küpsete metsade osakaaluga?”

Meelis Seedre tõdeb, et argumendiks on vajadus leida kesktee eri huvigruppide soovide vahel.

Tarmo Tüür Eesti Keskkonnaühenduste Kojast leiab, et metsamajandamise maht on ajaloo intensiivsemaid ja seda ei ole kohane nimetada tasakaalupunktiks. “Et kui keegi pole rahul, siis on hästi?” nendib ta.