Teisipäeval, 1. veebruaril kell 20.30 jõuab TV3 eetrisse “Laseri” uue hooaja esimene saade. Vaatluse alla tuleb, kuidas on võimalik, et ühest väikesest kohvikust sai alguse protestiliikumine; kes on vaktsiinivastaste liidrid Eestis ning kuidas nad oma järgijate pealt suuri summasid teenivad. Lisaks uuritakse, miks elekter nii kallis on ja millal see odavaks läheb. Televaatajaile pakutakse konkreetseid nippe, mida ette võtta, et elektriarvete pealt säästa kümneid eurosid.