Kallis energia on aidanud väheväärtusliku puidu hinnad rekordtasemele

Olukord on mõneti murettekitav, sest Eestis on enam kui 100 000 metsaomanikku, mis tähendab, et iga kümnes Eesti inimene saaks anda oma panuse sellesse, et turul oleks piisavalt rohelist küttematerjali. Ometi see nii pole. Kui vaadata kogu metsamajandamise ringi, siis väga tähtsal kohal selles on hooldusraied, millega metsaomanik saab anda oma metsale täiendavat väärtust. Paraku märkimisväärne osa Eesti metsaomanikest sellele tähelepanu ei pööra, kuigi tõsi küll, olukord on viimastel aastatel paranenud. „Järjest enam metsaomanikke on hakanud uurima võimalusi, kuidas oma metsas toimetada ja võtnud asja käsile. Seda näitab ka tõsiasi, et metsaühistustega liitub üha uusi liikmeid ja kui on olemas koht, kust abi küsida, võiks seda võimalust julgelt kasutada, sest ega iga inimene jõuagi endale kogu metsatarkust selgeks teha,” räägib Piirimäe.

Eelmise aasta kevad-suvised raiepiirangud Keskkonnaameti poolt ja madal hakkpuidu nõudlus tekitasid olukorra, kus varuti raiejäätmeid tavapärasest mahust vähem. Selle tulemusena on tekkinud koduturul hakkepuidu defitsiit. „Hind on üles kruvitud, kuna pakkumist pole piisavalt, kuid nõudlus materjali järele on suur. Näiteks ettevõtete laovarud, kes katlamaju ja elektrijaamasid varustavad, on hetkel üpris õhukesed ning see on üks teguritest, mis on mõjutanud hinna kasvu,” märgib Graanul Mets OÜ metsasektori juht Marti Piirimäe.

Ka kõrged maagaasi ning elektrienergia hinnad kogu Euroopas suurendavad väheväärtusliku puidu nõudlust ja hinda. Tekkinud laineharja on metsaomanikel tark enda kasuks tööle panna – see on tulus nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

Üllatusi on hakanud pakkuma aga väheväärtusliku puidu hind, mis on pika madalseisu järel tugevasti kasvama hakanud. See on Haidla hinnangul igati tervitatav. „Metsaomaniku seisukohast lähtuvalt on selliste madalakvaliteediliste metsade majandamine ja hooldusraiete tegemine praegu kasulik ja seda mitmel põhjusel - ühelt poolt saavad metsad pikemaajalises vaates juurde täiendavat väärtust ning kõiki selliseid metsatervist parandavaid raieid toetab metsaomaniku kasuks rääkiv turusituatsioon”. Haidla sõnul tasub nüüd härjal sarvist haarata ja oma metsad üle vaadata, sest päris igal aastal selliseid tingimusi varnast võtta pole, mil kaks metsamajandamise olulist tegurit – ilm ja turunõudlus –, oleksid metsatöid niivõrd soosivad.

ASi Graanul Invest juhatuse liige Jaano Haidla toob välja teisegi defitsiiti põhjustava teguri. Tema sõnul on biomassi ja metsatoodete defitsiit tekkinud suunatud ja õhutatud negatiivsete meediakampaaniate tõttu, mis kulmineerusid eelmise aasta kevad-suvise raiepiiranguga. „Kui me räägime mitteametlikes ja ametlikes infokanalites mitteteaduslikul moel, et metsakasvatamine ja metsamaterjali töötlemine on kurjast, siis lõpuks võimegi koopasse kolida ja seal oma väikest lõket teha. Selle tobeda survestamise asemel tuleks hakata selgelt eristama metsi, mis on mõeldud majandamiseks ja metsi, mis on looduskaitseotstarbelised ja kus majandamist olulisel määral ei toimu.” Haidla sõnul on Eesti metsadest umbes 75% just need metsad, mida võib ja peabki majandama, kuid need metsad pole kaugeltki mitte kõige paremas toonuses. Ometi tuleks majandada oskuslikult, et metsad oleksid jätkusuutlikud, eluterved, tootlikud ja mitmekesised. Sellisel juhul poleks meil Haidla hinnangul defitsiiti ka materjaliturul, kogu ühiskond ei ägaks kõrgete elektrihindade all ning hinnatase püsiks stabiilne.

Mida toob käesolev aasta, on samuti ettearvamatu. „Kahjuks valitseb ka täna õiguslik teadmatus, kas 2022. aasta suvel on võimalik omanikul oma metsas tööd teha. Kui suvine hooldusraiete ja kütte varumise piiramine jätkub, kajastub see üha selgemalt metsamaterjali hinnas ning sadade tuhandete eestimaalaste toasooja arvetel. Kogu temaatikale võiks läheneda ka nii, et elu loomulik osa on, et sa võtad ja paned tagasi. Metsade hooldamine ja uuendamine just seda tähendabki!” paneb Haidla teemale punkti.

Millist hinda väheväärtusliku puidu eest siiski välja käiakse?