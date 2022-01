Omikroni tüvi tekitas uue probleemi: haiglatöötajad haigestuvad ja plaaniline ravi on jälle löögi all

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Omikron on väga nakkav, see murrab immuunkaitsest läbi, ja kui meil on näiteks üks õde, hooldaja või arst positiivne, siis on terve üksus karantiinis,” rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarst Peep Talving. Ta selgitas, et sel juhul karantiinis oleva üksuse töö peatub ajutiselt või korraldatakse ümber, ent seal ei saa enam ravi pakkuda samades tingimustes.

Ida-Tallinna Keskhaigla kommunikatsioonispetsialist Anneli Rõuk nentis samuti, et haiglas on töötajate puuduse tõttu tulnud personali eri osakondade vahel jagada või tegevusi edasi lükata. Tema sõnul on inimesed töölt eemal peamiselt koroonaviiruse tõttu, mis üldjuhul saadakse mõnelt pereliikmelt.