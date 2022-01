ÜLEVAADE PORTREEFILMIDEST | Inimene Eesti filmi radariekraanil ehk Tegija isiksusest oleneb pea kõik

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Kui on meisterlikult tehtud, siis õhkub sellest tähendusrikkust,” jätkab Filipp Kruusvall. “Hea kunstnik oskab avada karakterit.”

Eesti Filmi Andmebaas annab otsingusõnale “portreefilm” vastuseks, et selliseid filme on tehtud meil 747 – tuntud inimestest, kirjanikest, kunstnikest, heliloojatest ja näitlejatest. Ka riigimeestest ja diplomaatidest; teadlastest, sportlastest ja treeneritest. Unustatud ei ole lihtsalt huvitavaid ja erakordseid inimesi, kes ehk tuntuks saanud just tänu sellele, et filmitegijad nad üles on leidnud.

Dokiekspert Filipp Kruusvall ütleb, et koroonaaeg on filmile mõjunud vastuoluliselt.