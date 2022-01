„Tehase ehitus kulgeb plaanipäraselt, peatöövõtja on ehitusega graafikus,” teatab piimandusühistu E-Piim juht Jaanus Murakas. „Hea meel on tõdeda, et piimafarmerid toetavad uue tehase valmimist, sest kõigile on selge, et nõukogudeaegsete tehastega on raske rahvusvahelises konkurentsis püsida.”

Hetkel muretseb ta selle üle, et kogu maailmas on praegu suured mured tarnetega, mis võib tehase plaanitud valmimist järgmise aasta suvel kaugemale edasi lükata.