Roland Rolli Sutt: kringlitegu peab enne valmis saama, kui trummitund algab

Kuidas Rolli Pizzal läheb, kui klubide uksed on – küll tugevate piirangutega – veel lahti, kontserdid toimuvad ja haigestumiste kiuste käivad regulaarsed tunnid Rokikoolis?

Kohtume Rolliga varasel esmaspäeva pärastlõunal kell 14 Tartu vanalinnas asuvas Kultuuriklubis. Sealses keldris, klubiruumide taga, asub nimelt Rolli Pizza süda – köök, mille pitsaahjudes meistri „leivanumbrid” sünnivadki. Tavalises ahjus lõhnavad kohe valmivad mooni- ja kaneelisaiad.

Rollil on sel päeval juba trennis käidud (Brasiilia jiu-jitsu ehk maasvõitlus) ja kringlitainas valmis sõtkutud. Rosinaid leidub selles nii palju, et noaotsaga küll taga ajama ei pea.

„Noh, mulle meeldib muidugi eelkõige pitsategu, aga kuna tegutsen hetkel tellimuspõhiselt, siis valmistan täna Anitale kringli,” selgitab pagar Roll jahu lauale puistates ja tainast lahti rullides.

See küpsetamise värk hakkas peale mullu kevadel, kui kõik kultuurisündmused taas ära jäid ning sulgeda tuli klubidki. Et mitte niisama passida ja et ruumid-ahjud olid juba olemas, saigi pitsateoga alustatud.