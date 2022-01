Seenelised ronivad Võrumaal puude otsa imerohtu korjama ja rüüstavad metsi

Maalehe poole pöördus ahastuses erametsaomanik Võrumaalt, kes oma sõnul ei suuda kuidagi takistada inimeste rüüsteretki oma erametsa. „Meie metsas kasvavad mustad pässikud. Kui metsa lähed, siis on neid kasvamas igal pool,” kirjeldas taluperenaine. Ta kurtis, et viimasel ajal on aga tema mets inimeste jälgi täis olnud. „Rahvas muudkui käib ja korjab minu kasepuudelt pässikuid,” teatas perenaine, kes oma nime artiklis avaldada ei taha (kannatanu nimi on toimetusele teada). Perenaise sõnul poleks sellest isegi midagi, kui seenelised korrektselt metsas käitutakse. "Las korjavad seda imevahendit musta pässikut ehk chagat. Aga tegu on olnud tõelise rüüsteretkega," märkis perenaine.

Kuidas metsa rüüstajaid ohjeldada?

Maaleht pöördus järelepärimisega Võrumaa metsaühistu tegevjuhi Erki Soki poole.